Ordu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Ordu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
16.09.2020 01:27 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:46

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metehan Kanat idaresindeki 52 RD 881 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kavşaktan dönüş yapmak isteyen Arslan Taş yönetimindeki 52 ABM 047 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Kanat ile Taş'ın yanı sıra araçlarda bulunan Melek Kanat ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yol, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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