Ordu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
13.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:18
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Oğul idaresindeki 34 KM 3054 plakalı motosiklet, Dolunay kavşağında dönüş yapmak isteyen Nuran Çil yönetimindeki 34 AY 3578 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Oğul, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA