Ordu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Samsun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Salih Cengiz K'nin kullandığı 34 DN 7621 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Karapınar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fikret Kılıç'a çarptı.



Kazada yaralanan Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.