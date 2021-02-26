Ordu'da otomobilin çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı

Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru köpek tedavi altına alındı.

Samur Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sokakta bulunan yavru köpeğe çarptıktan sonra durmayarak üzerinden geçti.

Olayı gören çevredekiler, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne bildirdi.

Ekipler tarafından bölgeden alınan köpek, bakımevine götürüldü. Burada veteriner tarafından muayenesi yapılan köpekte, herhangi bir kırığın bulunmadığı ve vücudunda ezikler olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, köpeğe çarpan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

Aracın köpeğin üzerinden geçmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli