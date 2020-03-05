Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

05.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:30
Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Şevket G'nin kullandığı 52 TA 308 plakalı otomobil, Rus pazarı kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çalış'a (39) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çalış, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çalış, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında olay yerinden geçen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ambulans gelene kadar başında beklediği yaralı kadını teskin etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

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