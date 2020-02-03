Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dolunay Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Seval Bozkurt'a, E.T. Yönetimindeki 52 EK 522 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bozkurt, buradaki tedavisinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücü gözaltına alındı.