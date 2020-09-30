Ordu'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı
30.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:58
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.
İlçenin Niksar Caddesi'nde Ferhat A. yönetimindeki 29 AL 964 plakalı otomobil, iki çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı.
Yaralanan Irak uyruklu 12 yaşındaki A.M.N. ve 6 yaşındaki kız kardeşi T.M.N, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan A.M.N, buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk