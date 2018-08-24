Ordu'da Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi haşatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun yönünden Giresun istikametine giden Mustafa Altundaş idaresindeki 34 YK 3174 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısında geçmeye çalışan Ali Deniz Vurgun'a (17) çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU