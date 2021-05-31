Ordu'da otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek operasyonla sağlığını kavuştu
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Ordu'da otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek operasyonla sağlığını kavuştu

Ordu'da otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek operasyonla sağlığını kavuştu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da, otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan yavru köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonda sağlığına kavuştu.

Ordu'da, otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan yavru köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonda sağlığına kavuştu.

Altınordu ilçesinde bir otomobilin çarpması sonrası bacağında kırık oluşan üç aylık köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan köpek, veteriner hekimler tarafından ameliyat edildi.

Sağlığına kavuşan yavru köpeğin, sahiplendirileceği belirtildi.

Ordu'da otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek operasyonla sağlığını kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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