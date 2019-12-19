Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı
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Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı

Ordu'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü genç yaralandı.

19.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:09
Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı

'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü genç yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine giden K.O. idaresindeki 27 U 3329 plakalı otomobil, 17 yaşındaki G.B. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.B., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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