Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ile iki oğlu yaralandı.

01.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:00
Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

'nun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ile iki oğlu yaralandı.

Kayak Tesisi'nden dönen Murat Arı yönetimindeki 55 KD 211 plakalı otomobil, Yokuşdibi Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Arı ile araçtaki çocukları Yusuf ve Muhammed Arı, vatandaşlar ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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