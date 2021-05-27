Ordu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Atatürk Mahallesi mevkisinde, Yunus Emre Kökçü'nün kullandığı motosiklet ile Şaban Ö. yönetimindeki 52 LF 584 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk