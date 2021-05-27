Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Gümüş yönetimindeki 55 EZ 240 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkisinde, karşı yönden gelen Regaib Aşçı idaresindeki 52 LM 660 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Gümüş ile Kazım Emir Güney, kamyonette bulunan sürücünün babası Mehmet ve Oğuzhan Aşçı yaralandı.

Olay yerinden aracıyla geçen Ünye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hasan Kisbet, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik, yaklaşık bir saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 21:50:58. #1.13#

title