Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

31.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:08
Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

??????? Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

??????? Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Abdulmutalip Odabaşı yönetimindeki 53 HB 094 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Tabakhane Deresi mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Odabaşı ile Sezgin Azaklı ve Ümit Tayfun, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Serdar Ortaç Caner Cindoruk Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:08:32. #1.14#
title