Ordu'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
15.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:30
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkiraz Mahallesi'nde, Selim Çaylak (34) idaresindeki 53 LM 396 plakalı otomobil dereye devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Hülya (31), çocukları Berat (10) ve Hiranur Çaylak (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA