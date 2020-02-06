Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı.

06.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:08
Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

'nun ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu 'nde Samsun istikametine seyir halinde olan Ufuk Yakar (31) yönetimindeki 52 AAR 843 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarında ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsüyle birlikte yaralanan Serdar Aydemir'e (27), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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