Ordu'da otel inşaatında göçük Ordu'da otel inşaatında göçük Ordu'nun Altınordu ilçesinde otel inşaatına göçük meydana geldi.

Ordu'da otel inşaatında göçük

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde otel inşaatına göçük meydana geldi.

Yaralıların olduğu bölgeye AFAD, itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Büyük panik yaşanan olay yerinde göçük altında kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA