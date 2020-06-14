Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor (1)
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Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor (1)

ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi.

Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor (1)
14.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:35
ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi. Enkaz altından çıkarılan 1 işçi yaralanırken, ekipler, moloz yığını altına kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kentte akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan 1 işçiye yaralı ulaşıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Moloz yığını altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı inşaat alanında, ekiplerin çalışmaları sürüyor. 


- Ordu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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