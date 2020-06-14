Ordu'da otel inşaatında beton dökümü sırasında göçük: Çok sayıda yaralı Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte çok sayıda işçi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte çok sayıda işçi yaralandı. Ulubey yolu üzerinde bir otel inşaatında akşam saatlerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkartılan işçiler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Ekipler inşaat alanında başka işçilerin de olma ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma başlattı. - ORDU Kaynak: İHA