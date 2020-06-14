Ordu'da otel inşaatı beton dökümü sırasında göçtü, çok sayıda işçi yaralandı Ordu'da otel inşaatı beton dökümü sırasında göçtü, çok sayıda işçi yaralandı Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte çok sayıda işçi yaralandı.

Ordu'da otel inşaatı beton dökümü sırasında göçtü, çok sayıda işçi yaralandı ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte çok sayıda işçi yaralandı. Ulubey yolu üzerinde bir otel inşaatında akşam saatlerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkartılan işçiler 112 ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Ekipler inşaat alanında başka işçilerin de olma ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma başlattı. Kaynak: İHA