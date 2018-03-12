Ordu'da Osb Çalışmaları

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması ile Ünye ve Fatsa ilçelerinde OSB kurulması kapsamında kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu İlçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Beybükü mevkii ile Ulubey İlçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Kayabaşı mevkiinde bulunan yaklaşık 90 hektar büyüklüğündeki alanda kamulaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ordu Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 729 bin 670 metrekare alan içerisinde kalan 104 adet parsel için başlatılan kamulaştırma çalışmalarında bin 32 hisse sahibi ile 362 bin 335 metrekare arazi ve yaklaşık 4 bin metrekare bina için 16 milyon lira karşılığında anlaşma sağlandı. Bu anlaşma karşılığında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilen 8 milyon liranın 5 milyon lirası hak sahiplerine ödendi. Geri kalan arazi sahipleriyle uzlaşma süreci devam ediyor.

Fatsa ilçesinde bulunan OSB'nin genişletilmesi kapsamında ise Konakbaşı ve Taşlıca mevkiindeki 94 hektar arazinin kamulaştırılmasına karar verilen 876 bin 400 metrekare (87 hektar)arazinin hisse sahipleri ile görüşmeler yapıldı. Toplamda 929 adet hisse sahibi ile 584 bin 670 metrekare arazi için 54 milyon 646 bin TL bedel karşılığında uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşma karşılığında Bakanlık tarafından 12 milyon lira kamulaştırma ödeneği gönderildi. Şu ana kadar tapu tescili yapılan 87 bin 284 metrekare arazi için 98 hisse sahibine 8 milyon lira ödeme yapıldı. Diğer hisse sahipleri ile uzlaşma süreci ise sürüyor.

Ünye'de OSB kurulması çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda Killik mevkiinde 56 hektar arazide kamulaştırma için karar verilen 17 parsel içindeki 420 bin 987 metrekare arazinin kamulaştırılması için teknik altyapı çalışmaları sürüyor. - ORDU