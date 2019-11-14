Ordu'da örtü yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
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Ordu'da örtü yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

14.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:14
Ordu'da örtü yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

'nun ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Kargı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Akkuş Belediyesi İtfaiye, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangına, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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