Ordu'da örtü yangını
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Ordu'da örtü yangını

09.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:02
Ordu'da örtü yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çataltepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ve Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 dönümlük alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan örtü yangınının, bahçe temizliği sırasında çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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