Ordu'da örtü yangını
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Ordu'da örtü yangını

28.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:06
Ordu'da örtü yangını

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Zarar tespitinin ise devam eden soğutma çalışmasının tamamlanmasıyla yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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