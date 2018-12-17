Ordu'da Örnek Fındık Bahçesinde Budama Eğitimi

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Ordu İli Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması ve Budama Elemanı Benim Projesi" kapsamında Ünye'de budama eğitimi verildi.

Proje kapsamında, Ünye Ziraat Odası'nın katkılarıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Nadırlı Mahallesi'nde üretici Abdullah Tura'ya ait örnek fındık bahçesinde budama eğitimi verdi.

Proje ekibi tarafından fındık bahçesindeki 10 dönümlük alan 20 üreticiyle budanarak, örnek budama bahçesi oluşturuldu.

Ünye İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede fındıkta verimin arttırılması için örnek bahçe sayılarının çoğaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Projeye farklı mahallelerden, özellikle ücret karşılığı budama yapabilecek kişiler de katıldı.

Kaynak: AA