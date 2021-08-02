Ordu'da ormanlarda jandarma nöbeti
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Ordu'da ormanlarda jandarma nöbeti

Ordu'da ormanlarda jandarma nöbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akdeniz'de devam orman yangınlarına karşı Karadeniz Bölgesinde muhtemel yangınlara karşı jandarma nöbet tutmaya başladı.

Akdeniz'de devam orman yangınlarına karşı Karadeniz Bölgesinde muhtemel yangınlara karşı jandarma nöbet tutmaya başladı.

Ordu'nun orman varlığının çoğunlukla bulunduğu Aybastı ilçesinde, Valiliği'nin aldığı 'Ormanlara giriş yasağı' kararı doğrultusunda Jandarma kuvvetleri silahlı nöbet tutmaya başladı. Aybastı Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda, görevliler hariç ormanlık alanlara girmek yasaklanmıştır. Orman yangınlarının içimizi yaktığı günlerde, orman cenneti Aybastı'yı korumak için yoğun denetim ve çalışmalarımız devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızdan ormanlık alanlara girilmemesi, mangal yakılmaması konusunda duyarlılık bekliyoruz" denildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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