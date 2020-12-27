Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını
27.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:31
Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı Akkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işçileri ve mahalle halkı yangına müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
(Ahmet Altay - Selim Kuşcu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı