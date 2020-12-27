Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını
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Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını

27.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:31
Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Akkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işçileri ve mahalle halkı yangına müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(Ahmet Altay - Selim Kuşcu/İHA)

Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını
Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını
Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını
Son dakika haberi! Ordu'da ormanı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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