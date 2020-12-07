Ordu'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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Ordu'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

07.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:38
Ordu'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde işçi olarak çalışan Mahmut Soylu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soylu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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