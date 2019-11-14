Ordu'da orman yangını
Ordu'da orman yangını Çıkan yangında 3 dönümlük alan zarar gördüORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.
Ordu'da orman yangını
Çıkan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü
ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.
Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat önce başlayan ve kısa sürede alevlerin etrafı sarması sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda zarar meydana geldi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin intikal ettiği yangında söndürme çalışmalarına başlandı.
Haber Videosu: Ordu'da orman yangını