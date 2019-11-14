Ordu'da orman yangını
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Ordu'da orman yangını

Ordu'da orman yangını Çıkan yangında 3 dönümlük alan zarar gördüORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.

14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:17
Ordu'da orman yangını

'da orman yangını

Çıkan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü

ORDU - Ordu'nun ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.

Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat önce başlayan ve kısa sürede alevlerin etrafı sarması sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda zarar meydana geldi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin intikal ettiği yangında söndürme çalışmalarına başlandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ordu'da orman yangını
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