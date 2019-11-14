14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:17

Ordu'da orman yangını

Çıkan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü

ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.

Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat önce başlayan ve kısa sürede alevlerin etrafı sarması sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda zarar meydana geldi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin intikal ettiği yangında söndürme çalışmalarına başlandı.

Kaynak: İHA