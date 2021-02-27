Ordu'da organize suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

ORDU'nun Fatsa ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Tefecilik, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, Mala Zarar Verme ve Suçluyu Kayırma' suçlarının yer aldığı 13 eylemin failleri oldukları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 4 adrese yapılan baskınlarda aralarında kamu görevlisin de yer aldığı C.Y., K.Ç., H.Y., A.D. ve R.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK