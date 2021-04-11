Ordu'da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı
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Ordu'da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu'da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı

Ordu'da kimyasal gübre kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan, toprak, hava ve su kaynaklarını kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan organik tarım yapan çiftçi sayısı 17 yılda 19 kat arttı.

Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak

Ordu'da kimyasal gübre kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan, toprak, hava ve su kaynaklarını kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan organik tarım yapan çiftçi sayısı 17 yılda 19 kat arttı.

İlk kez 2004 yılında 103 çiftçi tarafından 8 bin 143 dekar alanda yapılmaya başlanan organik tarım uygulaması her geçen yıl artış gösterdi. 2010 yılında 155 üreticinin organik tarım yaptığı Ordu'da 2021 yılı itibariyle bin 925 üreticinin 50 bin 609 dekar alanda organik tarım yaptığı belirlendi.

Ordu Tarım Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, il genelinde organik üretim alanlarının yüzde 92'sini ana ürün olan fındık oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, "Fındıktan sonraki en önemli organik ürünümüz coğrafi işaret de almış olan Akkuş şeker fasulyesidir ve 1000 dekara yakın alanda üretimi organik olarak yapılmaktadır. İlimizde organik tarımı geliştirmek adına yapılan çalışmalarımız devam edecektir. Projenin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı
Ordu'da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı
Ordu'da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı
Ordu'da organik üretim 17 yılda 19 kat arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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