Ordu'da organik pazar yeri taşınıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satılacağı pazar yeri, teleferik alt istasyonunun olduğu bölgeye taşınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından açılan El Emeği Çarşısı'nın yanında bulunan alanda hizmete girmesi planlanan organik pazar için yapılan 16 adet ahşap satış birimi, bulunduğu yerden sökülmek suretiyle teleferik alt istasyonunun bulunduğu bölgeye monte edilecek.

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca, projesi hazırlanan ve uygulamaya başlamak için söküm işlemleri hızlandırılan ahşap satış birimleri, teleferik alt istasyonunun olduğu bölgede hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, doğal ve Ordu'yla özdeşleşen ürünlerin satışının yapılacağı projenin kısa süre içerisinde hizmete gireceğini belirtti.

16 adet ahşap satış biriminden oluşan organik pazar yerinin, daha önce El Emeği Çarşısı'nın hemen yanındaki alanda yer aldığını aktaran Güler, "Daha fazla kişiye ulaşmak ve Ordulu kardeşlerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilimizin doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla 16 adet ahşap satış noktasına hiçbir zarar vermeden yerinden sökmek suretiyle teleferik alt istasyonunun bulunduğu alana taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Güler, Ordu'nun doğal ve el emeği ürünlerini tanıtmak için çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ters Ev'den teleferik istasyonuna giden yol üzerine kurulacak olan satış birimlerinin içerisinde yöresel ürünlerin ve hediyelik eşyaların satışının yapılmasını planlıyoruz. Satış birimlerini ziyaret eden misafirlerimiz organik ürünleri, ilimize özgü el emeği göz nuru sanat eserlerini ve hediyelik eşyaları da buradan temin edebilecekler. Çalışmaları başlattık. En kısa sürede hizmete sunacağız. İlimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA