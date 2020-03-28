Ordu'da okullarda maske üretimi başladı
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Halk Eğitimi Merkezi, Anadolu Lisesi, Ünye, Ordu, Güncel

Ordu'da okullarda maske üretimi başladı

Ordu'nun 3 ilçesinde bulunan okullarda sağlık çalışanlarının yüz koruyucu siper maske ve cerrahi maske ihtiyaçları karşılamak için maske üretime başlandı.

28.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:07
Ordu'da okullarda maske üretimi başladı

Ordu'nun 3 ilçesinde bulunan okullarda sağlık çalışanlarının yüz koruyucu siper maske ve cerrahi maske ihtiyaçları karşılamak için maske üretime başlandı.

Fatsa ilçesinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi ve Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarında 3D yazıcılarla günde 20 tane yüz koruyucu siper maske üretimine başlandı.

Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de günlük bin 500 adet basit cerrahi maske üretimi gerçekleştiriliyor. Fatsa Halk Eğitimi Merkezi'nde ise cerrahi maske üretimi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanırken kısa bir süre içerisinde üretime geçilecek.

Gölköy ilçesinde Gölköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından ise günlük 100 adet cerrahi maske, Korgan ilçesinde ise Korgan Halk Eğitimi Merkezi tarafından ise günlük 150 adet basit cerrahi maske üretimi yapılıyor.

Öte yandan Altınordu ilçesinde Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yüz koruyucu siper maske üretimi ile ilgili kalıp çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ardından 3D yazıcılarla günlük 100 adet yüz koruyucu siper maske üretilmesi hedefleniyor. Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 12. sınıf öğrencileri de maske üretiminde kullanılacak malzemelerin temin edilmesinin ardından cerrahi maske üretimine destek sağlamaya başlayacaklar.

Ünye ilçesinde Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye Devlet Hastanesi arasında yapılan iş birliği kapsamında Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursiyer ve usta öğreticiler evlerinde gönüllülük esasına bağlı maske üretimi yapacak.

Üretilen maskelerin malzemeleri Ünye Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından karşılanacak. - ORDU

Kaynak: İHA

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