Ordu'da okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinde, Hasan Yılmaz yönetimindeki 52 S 2121 plakası okul servisi ile aynı istikamette seyir halindeki Fatih Çamyar'ın kullandığı 52 AAP 299 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Çamyar yaralandı.
Çamyar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.