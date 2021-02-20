Ordu'da okul bahçelerinde biriken kar temizleniyor
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Ordu'da okul bahçelerinde biriken kar temizleniyor

20.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:18
Ordu'da okul bahçelerinde biriken kar temizleniyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kar nedeniyle okul bahçelerinde temizlik çalışması yürütülüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kar nedeniyle okul bahçelerinde temizlik çalışması yürütülüyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri, öğrencilerin olumsuzluk yaşamamaları için yüz yüze eğitim yapılacak okulların bahçelerinde ve çevrelerindeki yollarda çalışma gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, öğrencilerin en güvenli şekilde okullara ulaşmalarını sağlamak, yol güvenliği ve olası kazalara karşı tedbir almak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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