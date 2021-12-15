Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi

Ordu Valiliği, öğrencilere derslerinde başarıya ulaşmalarına destek olmak için "Zekasoft AHOB" programını hediye etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Valiliği ile Zekasoft arasında yapılan protokol ile yaklaşık 350 öğrenciye AHOB kullanım lisansı alındığı belirtildi.

Lisansların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının da aralarında bulunduğu öksüz ve yetim çocuklara iletildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Tuncay Sonel, bu yazılımın katkısı sayesinde öğrencilerin derslerindeki başarılarını artırmayı hedeflediklerin belirtti.

Sonel, yazılımın il genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Programın hedefinin özellikle teknolojik aletler ile aşırı haşır neşir olan çocuklarda ve diğer çocuklarımızda da sıkça gördüğümüz okuma alışkanlığı, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemlerinin yanında bu teknolojik aletlerden de kaynaklı olan göz koordinasyonu ve göz kasları tembelliğini gidermek olduğunu uygulamalarda tespit ettik. Belirtilen problemler maalesef günümüzün hastalığı ve zararlı alışkanlığı olarak karşımızda duruyor. Bu yazılım sayesinde lisansları kullanmaya başlayan çocuklarımızda bir ay sonra gözle görülebilir ve hissedilebilir bir değişikliğin ve gelişimin olacağını göreceğiz. Bu öğrencilerimizin kullanımından sonra sonuçlarını yeniden değerlendireceğiz elbette."

Programı kullandıktan sonra çocukların okuma hızının artacağını, dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunlarının çözüleceğini, göz koordinasyonu bozukluğu ve göz kasları tembelliğinin de geride kalacağını vurgulayan Sonel, "Çocuklarımıza, öğrencilerimize katkı sunacak bu ve bunun gibi uygulamaları hep destekleyeceğiz. Yeter ki öğrencilerimizin başarıları artsın. Onları hep başarılı görmek istiyoruz. Tek amacımız onların başarılarına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Zekasoft Doğu Karadeniz Bölge Bayi Bahtiyar Kahveci ise yapılan işbirliğinin kullanıcı öğrencilerin derslerine ve eğitim gelişimlerine çok büyük katkı sunacağını kaydetti.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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