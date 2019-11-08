Ordu'da öğrenciler, Mehmetçiğe mektup ve fındık gönderdi

08.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:28

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, yazdıkları mektup ve hazırladıkları fındık paketlerini Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe gönderdi.

Ünye Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu öğrencileri "Şehidimi tanıyorum, vatanıma sahip çıkıyorum" projesi kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe moral vermek ve destek olmak amacıyla mektup yazdı, fındık paketleri hazırladı.

Öğrenciler, fındık paketlerinin üzerine askerliğin kutsallığı ve nöbet tutmanın önemi ile ilgili ayet ve hadisler de yazdı.

Okul Müdürü Tuncay Osman Gök ve Proje Sorumlusu Matematik Öğretmeni Şefika Öztürk ve öğrenciler, mektup ve fındık paketlerini Mehmetçiğe ulaştırmak üzere İlçe Jandarma Komutalığına teslim etti.

Jandarma Özel Harekat Yüzbaşı Ahmet Tanrısevdi, yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Okul müdürü Gök ise projedeki amaçlarının öğrencilere vatan ve millet sevgisini aşılayabilmek, empati kurmalarını sağlayabilmek olduğunu aktardı.

Etkinlikte yer alan bazı şehit yakını öğrenciler de yazdıkları mektupları Mehmetçiğe göndermenin heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA