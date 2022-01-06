Ordu'da öğrenciler bakımevindeki "can dostları" ile keyifli vakit geçirdi - Haberler
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Ordu'da öğrenciler bakımevindeki "can dostları" ile keyifli vakit geçirdi

Ordu'da öğrenciler bakımevindeki
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da ortaokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesini ziyaret etti.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da ortaokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu öğrencilerinin derste işledikleri hayvanlar konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenciler, öğretmenleriyle Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesine gitti.

Buradaki hayvanlarla keyifli vakit geçiren öğrenciler, bakımevi çalışmalarını, ambulans ve hastane hizmetlerini, tedavi ünitelerini inceledi. Bakımevi personeli, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okul müdürü İlker Tunç, öğrencilerle İngilizce dersinde hayvanlar konusunu işlemeleri dolayısıyla buraya geldiklerini belirtti.

Öğrencilerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Tunç, "Öğrencilerimiz burada hayvanlara gösterilen ilgi ve alakayı görerek bilinçlendiler. Bu tesisi Ordu'muza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyor ve bu hizmetlerin diğer illerde de yaygınlaşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Ordu'da öğrenciler bakımevindeki can dostları ile keyifli vakit geçirdi

Ordu'da öğrenciler bakımevindeki can dostları ile keyifli vakit geçirdi

Ordu'da öğrenciler bakımevindeki can dostları ile keyifli vakit geçirdi

Ordu'da öğrenciler bakımevindeki can dostları ile keyifli vakit geçirdi

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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