Ordu'da müzikholde yangın çıktı
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Ordu'da müzikholde yangın çıktı

Ordu'da müzikholde yangın çıktı Ordu'nun Ünye ilçesinde müzikholde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

13.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 02:49

Ordu'da müzikholde yangın çıktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde müzikholde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan müzikholde saat 23.45 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin uzun çalışmaları sonucu söndürüldü. Yaklaşık bir saat soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın sonrası ise müzikholün depo bölümü kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ordu'da müzikholde yangın çıktı

Kaynak: İHA

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