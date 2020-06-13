Ordu'da müzikholde yangın Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan müzikholde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan müzikholde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan tek katlı müzikholün jeneratör odasında yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Müzikholün büyük bölümünde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA