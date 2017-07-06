Ordu'da Motosikletlere 27 Bin TL Ceza

Ordu'da trafik ve kamu düzeninin sağlanması ve trafiğe uygunluklarının belirlenmesi amacıyla motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 10 motosiklet trafikten men edildi.



Eş zamanlı olarak Ordu il genelinde motosikletlere yönelik yapılan uygulamalarda 285 şahıs sorgulanırken, 1 şahsa bin 953 TL ceza uygulandı.



Uygulamalarda 144 motosiklet kontrol edilirken, kontroller sırasında 1 çalıntı motosiklet yakalandı. Aynı uygulamalarda 6 tescilsiz, 3 hacizli yakalamalı motosiklete işlem yapılırken, 10 motosiklet trafikten men edildi.



Tüm uygulamalarda ise 18 motosiklete 27 bin 898 TL ceza uygulandı. - ORDU