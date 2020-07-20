Ordu'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
20.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:41
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Yakup Ağırbaş idaresindeki 52 ABH 467 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Düşerek yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA