Ordu'da, modifiyeli araçlara ceza yağdı Ordu'da, modifiyeli araçlara ceza yağdıORDU'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri, şehrin huzurunu bozan modifiye araç, abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleyen sürücüleri denetledi.

Ordu'da, modifiyeli araçlara ceza yağdı

ORDU'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri, şehrin huzurunu bozan modifiye araç, abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleyen sürücüleri denetledi. Ekipler, kurallara uymayan 58 araç sürücüsüne toplam 31 bin 850 TL para cezası yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 30 polis, yaklaşık 3 saat süren denetim yaptı. İlçenin giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere çok sayıda noktada resmi ve sivil ekipler görev aldı. Şehrin huzurunu bozan abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleme ve modifiye araçlara yönelik yapılan uygulamada Ordu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Hacıhasanoğlu, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mehmet Ali Garip ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu ekiplerin başında yer aldı.

153 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Ekipler şüpheli gördükleri ve sivil ekiplerin bildirdikleri araçları durdurarak inceleme yaptı. Yapılan denetimlerde 153 araç kontrol edilirken, 58 araç sürücüsüne toplam 31 bin 850 TL para cezası verildi. En çok ceza ise gereksiz sis farı kullanan sürücülere yazıldı. 31 araç sürücüsü sis farı nedeniyle ceza kesildi.

Kaynak: DHA