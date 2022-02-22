Ordu'da modern huzurevi binası inşa edilecek

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, tek kişilik odalardan oluşan 120 kişi kapasiteli modern bir huzurevi inşa edeceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, eşi Handan Sonel ile Ahmet Cemal Mağden Huzurevini ziyaret etti.

Sonel çifti, bir araya geldikleri huzurevi sakinleriyle sohbet edip sağlık durumlarını sordu.

Burada kalanların yeni huzurevi binasının ne zaman yapılacağı yönündeki sorularını yanıtlayan Vali Sonel, yeni huzurevi binasının projesinin hazır olduğunu, birkaç ay içinde ihalesinin yapılacağı belirtti.

Sonel, 1990 yılında hizmete açılan mevcut huzurevi binasının artık fiziki yapısı itibarıyla günün şartlarına uygun olmadığını anlatarak, "Buraya günümüz şartlarına uygun tek kişilik odalardan oluşan 120 kişi kapasiteli, içerisinde sosyal donatıları, etrafında hobi bahçeleri ve serası olan modern bir huzurevi inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mevcut huzurevinde kalmakta olan yaşlıları da mağdur etmeden ilde ayarladıkları binalara yerleştireceklerini aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"Onları bir süre bu binalarda misafir edeceğiz. Yeni huzurevinin yapımıyla birlikte ilimizin önemli bir ihtiyacını daha gidermiş olacağız. İlimize yapılan her yatırımda, her hizmette bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ordu ailemizin değerli mensuplarına, bu eserin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz."