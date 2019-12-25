Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
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Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:58
Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

'nun ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Mustafa Kuyu Sokak üzerinde park halindeki bir minibüsün sahibi, aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.

Araç sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan kedi, veteriner kontrolünde tedavisi yapılmak üzere barınağa teslim edildi.

Kaynak: AA
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