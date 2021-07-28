Ordu'da minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, minibüsün çaptığı çocuk hayatını kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, minibüsün çaptığı çocuk hayatını kaybetti.
Bucak Mahallesi Doktor Ahmet Caddesi'nde, İlhan Sağlam idaresindeki 52 S 0145 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Zilan Yılmaz'a (7) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay