Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Katırcı yönetimdeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, Mahmudiye Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Cemile Ay, Gölköy Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüstekilerin, gezi için gittikleri Şanlıurfa'dan döndükleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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