Ordu'da minibüs dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Ordu'da minibüs dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da minibüs dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Gölköy ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Çakıcı yönetimindeki 52 ABP 821 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Dere yatağına düşen minibüsün sürücüsü ile beraberindeki Güleser ve Tuğçe Kaya yaralandı. Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güleser Kaya, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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