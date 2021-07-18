Ordu'da mezarlıklar bayrama hazır
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Ordu'da mezarlıklar bayrama hazır

Ordu'da mezarlıklar bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki mezarlıklar ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmalarını tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki mezarlıklar ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların rahatlıkla ziyaretlerini yapabilmesi için mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirildi.

Türkiye ortalamasının üzerinde mezarlık sayısıyla vatandaşa hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan mezarlıklarda belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması yaparak halkın manevi değerlerine sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler 19 ilçede bulunan 3 bin 600 mezarlık alanında temizlik, ot biçme ve bakım onarım çalışması yaparak mezarlıkları bayrama hazır hale getirdi. - ORDU

Ordu'da mezarlıklar bayrama hazır
Ordu'da mezarlıklar bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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