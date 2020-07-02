Ordu'da merhum gazeteciler anıldı Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği, merhum gazeteciler için anma programı düzenledi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği, merhum gazeteciler için anma programı düzenledi.

Güzelyalı Asri Mezarlığı ve Şahincili Şehir Mezarlığı'ndaki anma programında, vefat eden basın mensuplarının kabirleri başında dua edildi, mezarlara gül bırakıldı.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, burada yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle programı gecikmeli de olsa gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erişen, vefat eden gazetecilere saygı ve minnetlerini göstermek adına böyle bir program organize ettiklerini belirterek, programa katılan herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan ise Ordu basınının gelişmesine öncülük etmiş büyükleri ziyaret etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Geçmişin unutmaması gerektiğine işaret eden Çağlıyan, "Onları yad ettikçe büyüyeceğiz. Erdoğan bey nezdinde tüm dernek üyelerine böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bizler de Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi olarak her zaman onlarla birlikte olacağız. Basının geçmişinde rol almış, hizmet etmiş, gazeteciliği bu şehre yaşatmış insanların ruhu şad olsun." dedi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Cihat Albayrak ile basın mensupları da katıldı.

Kaynak: AA